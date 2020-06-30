Екатеринбург, , 19:41 — REGNUM Отдельные предприниматели открывают магазины в торговых центрах на свой страх и риск, предположил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Чиновника спросили, почему в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге работают магазины одежды.

«Рискуют, надо сказать, порядочно», — ответил губернатор.

Чиновник напомнил, что штрафы за нарушение «режима повышенной готовности» большие, и деятельность организаций можно приостановить. Куйвашев поручил региональным министерствам общественной безопасности и АПК проверить полученный сигнал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не разрешено работать магазинам в ТЦ, за исключением тех, где реализуются непродовольственые товары первой необходимости.