Рим, , 18:50 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 30 июня, в Италии умерли 34 767 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 23 (днем ранее — на 6), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 190 248 человек, за день этот показатель увеличился на 1052 (днем ранее — на 305).

Число подтвержденных носителей выросло на 142 (днем ранее — на 126). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 578. В настоящее время заражены 15 563 человека — на 933 меньше, чем днем ранее.