Москва, , 18:46 — REGNUM Клинические испытания российской вакцины от коронавируса планируется завершить до конца июля, доложил 30 июня президенту России Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он напомнил, что вместе с институтом имени Гамалеи главный военный госпиталь им. Бурденко осуществляет испытания на 38 добровольцах.

«Продолжаем совместно с институтом имени Гамалеи работать над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе главного военного клинического госпиталя им. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены», — сказал Сергей Шойгу.

Из добровольцев сформированы две группы. В первой группе — офицеры и контрактники, во второй — гражданские добровольцы.

Первая группа была вакцинирована 18 июня, наблюдение не выявило серьезных негативных реакций или нежелательных явлений после введения вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, эту вакцину разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ.

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