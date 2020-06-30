Москва, , 18:44 — REGNUM Очаги новых вспышек коронавируса вполне успешно купируются в ряде стран мира, говорить о второй волне COVID-19 пока нельзя. Об этом 30 июня заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

Вторая волна, по определению Вуйнович, это всплеск большого количества случаев заражения, которые будут быстро распространяться на территории страны, а возможно, выйдут и за её пределы. В настоящее время в ряде стран мира достаточно быстро обнаруживают очаги заражения и предпринимают меры для их ограничения.

«Вирус будет двигаться очень быстро, как лесной пожар. Но если вы сможете сразу оградить его, потушить пожар, изолировать всех, кто был в контакте с инфицированными людьми, тогда мы сможем управлять эпидемией, не допустить второй волны», — пояснила Вуйнович.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, что о скором завершении пандемии в мире говорить пока рано, распространение COVID-19 только ускоряется.

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