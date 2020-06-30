Рим, , 18:40 — REGNUM Число медицинских работников в Италии, лечивших носителей коронавируса, заразившихся и умерших, выросло до 171, сообщили во вторник, 30 июня, в национальной службе гражданской обороны.

В отраслевом профсоюзе при этом сообщили, что из-за эпидемии число официально зарегистрированных «несчастных случаев на работе» выросло в эти месяцы на 326%.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 29 июня, умерли 34 744 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 22). Выздоровели 189 196 человек, за день этот показатель увеличился на 305 (днем ранее — на 307). Число подтвержденных носителей выросло на 126 (днем ранее — на 174). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 436. В настоящее время заражены 16 496 человек — на 185 меньше, чем днем ранее. Показатели количества умерших за сутки и количества новых подтвержденных носителей вируса вернулись к уровню конца февраля 2020 года.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10-15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.