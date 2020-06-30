Бергамо, Италия, , 18:38 — REGNUM За время эпидемии количество смертей в Италии выросло на 40 тысяч в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет, заявил во вторник, 30 июня, глава национальной службы статистики Istat Джанкарло Бланджардо.

Вместе с тем он напомнил, что и без всяких эпидемий в некоторые годы наблюдались резкие скачки смертности: в частности, в 1956 и в 2015 годах — на 50 тысяч человек.

«По-настоящему драматическим» в ситуации со смертностью в период эпидемии стало то, что рост смертности в очень значительной мере коснулся нескольких провинций севера страны — прежде всего таких городов, как Бергамо, Кремона и Турин.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 29 июня, умерли 34 744 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 22). Выздоровели 189 196 человек, за день этот показатель увеличился на 305 (днем ранее — на 307). Число подтвержденных носителей выросло на 126 (днем ранее — на 174). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 436. В настоящее время заражены 16 496 человек — на 185 меньше, чем днем ранее. Показатели количества умерших за сутки и количества новых подтвержденных носителей вируса вернулись к уровню конца февраля 2020 года.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10-15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.

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