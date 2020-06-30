Салехард, , 18:37 — REGNUM На Ямале режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлён до 10 июля 2020 года согласно постановлению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, в автономном округе сохраняется сложная эпидемическая обстановка по коронавирусу. С начала пандемии на 30 июня коронавирусом заражены 5 580 человек, скончались 37 пациентов с COVID-19.

Санитарные требования роспотребнадзора остались неизменными: масочный режим и перчатки на руках в местах массового скопления людей, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра. Запрещены массовые мероприятия, выезды детских групп на летний отдых. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.