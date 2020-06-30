Мадрид, , 18:32 — REGNUM Испанские учёные успешно осуществляют проект разработки вакцины от коронавируса, и уже можно говорить о вероятности через несколько месяцев начать применение вакцины для людей, заявил 30 июня испанский министр науки Педро Дуке.

По его словам, в мире осуществляется около 180 проектов по разработке такой вакцины, 12 из которых реализуются в Испании при финансировании из государственного бюджета.

«В пяти из 12 групп уже есть так называемые «вакцины-кандидаты», которых начинают испытывать на животных. Один из проектов завершил исследования на животных, и есть большая надежда на эту вакцину», — сказал Педро Дуке.

Он уточнил, что вакцинирование населения Испании может начаться через шесть-двенадцать месяцев.

Кроме того, Дуке заявил о ведущихся с иностранными компаниями переговорах, касающихся вопроса продажи созданной в Испании вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире число зараженных коронавирусом перевалило за 10 млн человек, более 500 тыс. умерли от последствий этого заражения.

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