Екатеринбург, , 18:31 — REGNUM Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ составляет уже 32,4% в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

В голосовании приняли участие уже около 1,8 млн избирателей за пять дней минувших дней.

Максимальную явку зарегистрировали в Пелыме (62,13% избирателей), минимальную — в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (22,23%). В целом по Екатеринбургу явка составляет 23,58%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование продлится по 1 июля 2020 года, который объявлен нерабочим днём.

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