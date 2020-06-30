Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM В Смольном отчитались об успешных результатах работы ливневых стоков Петербурга во время шторма во второй половине дня 30 июня. Всего на горячую линию из-за подтопления улиц поступило 57 заявок, большая часть из которых уже отработана. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

Напомним, ураганный ветер с порывами до 23 м/с и ливни прошли над городом с 15:00 до 17:00. После чего на горячую линию Водоканала начали поступать жалобы на локальные скопления воды, связанные с проблемами внутридомовых сетей.

«Такие сети не являются зоной ответственности Водоканала, тем не менее бригады предприятия сейчас уже устранили или продолжают помогать устранять эти локальные подтопления. Например, проблемы с внутридомовыми сетями возникали на пр. Испытателей, на Богатырском и Каменноостровском пр., на ул. Лени Голикова, ул. Савушкина и так далее», — говорится в сообщении.

Также поступала информация о скоплениях воды на проезжей части и внутридворовых территориях. Но в течение 30 минут, к моменту приезда бригад, вода успевала самостоятельно уйти в водоотводящую систему.

«Количество выпавших атмосферных осадков по районам, где прошел интенсивный ливень, составило от 18 до 14 мм. При этом интенсивность достигала 17, 18 мм за 20 минут. Напомним, что система канализации города рассчитана из условия приема дождя с максимальной интенсивностью 7,2 мм за 20 минут», — подчеркнули в ведомстве.

Сети работали с максимальной нагрузкой, но справились с приемом дождя. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» максимальное выпадение осадков зафиксировано на территории Приморского, Красносельского и Кировского районов Петербурга.

«В целом система водоотведения города справилась с приемом поступления ливневых стоков, — пояснили в свою очередь в «Водоканале Санкт-Петербурга». — Накануне прогнозируемых дождей заранее был понижен уровень воды в приемных резервуарах главных насосных станций на канализационных очистных сооружениях. Таким образом система канализации работала в качестве буфера — приняла дождевую воду в трубы и коллекторы. Затем вода постепенно будет поступать на станции аэрации для очистки».

Все три головных станции аэрации работали штатно и обеспечили прием и очистку всего объема воды, поступающего в систему. Всего за время грозы Водоканал задействовал 42 аварийных бригады и 40 единиц специализированной водооткачивающей техники. Часть бригад находились на потенциально подтопляемых адресах еще до начала ливня, в том числе на Парашютной улице на углу с улей Репищева.

«Грозовой фронт покинул пределы Санкт-Петербурга и пригородов, но стихия не отступает, и ожидается, что ливневые дожди завтра, 1 июля, вернутся в Северную столицу», — отметили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

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