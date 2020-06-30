Москва, , 18:16 — REGNUM Военнослужащим ВС РФ и сотрудникам иных силовых ведомств с октября 2020 года повысят оклады денежного содержания на 3%. Постановление правительства РФ по этому вопросу опубликовано 30 июня на официальном сайте правовой информации.

Постановление касается как военнослужащих контрактной службы, так и проходящих срочную службу по призыву.

Кроме того, предусмотрен пересмотр размеров пенсии бывших сотрудников структур по контролю за оборотом наркотиков.

«Правительство РФ постановляет повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи», — указано в тексте постановления правительства.

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