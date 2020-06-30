Челябинск, , 18:11 — REGNUM Застреливший на глазах у хозяйки собаку по кличке Арчи житель Челябинской области отпущен на свободу. Об этом пишут СМИ.

В отношении него расследуется уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Как пишет 74.ru, его отпустили под обязательство о явке.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 27 июня. Гражданин произвёл в Арчи три выстрела и третий оказался смертельным. Стрелявшего быстро поймали. Им оказался мужчина 1979 года рождения. В отношении него составили два административных протокола, а затем завели уголовное дело.

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