Ржев, Тверская область, , 18:08 — REGNUM С открытием Ржевского мемориала Советскому солдату восстанавливается историческая справедливость, об этом заявил 30 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Торжественное открытие мемориала состоялось сегодня с участием президентов России и Белоруссии. После мероприятия Владимир Путин, Александр Лукашенко, Игорь Руденя и ветераны Великой Отечественной войны осмотрели экспозицию павильона Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Это уникальный интерактивный музей, созданный на территории мемориального комплекса.

Ветераны на открытии Ржевского мемориала Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня, когда мы были в музее, были приведены исторические факты, что в 40 км отсюда в районе Погорелого Городища в августе 43-го года было танковое сражение, где с двух сторон участвовало 1500 танков. Очень много военных событий происходило здесь, и сейчас они подлежат огласке. Сегодня восстанавливается историческая справедливость. И это очень важно. Когда Владимир Владимирович начал говорить свою речь, из-за памятника вылетел аист. Это, наверное, определенный символ того, что мы — государство с большой историей и очень ответственны за свое будущее», — отметил губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

«Ещё не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники — слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую ржевскую мясорубку. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек — чудовищная, просто немыслимая цифра», — сказал президент РФ на открытии мемориала.

Также отмечалось, что правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов региона — разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы». Эту инициативу поддержали ветераны Великой Отечественной войны.

«Считаю, что нужно проводить экскурсии на этот мемориал, делать лекции, привлекать ветеранов на такие мероприятия», — отметил Евгений Книга.

Евгений Книга был одним из почётных гостей церемонии открытия закладного камня на месте будущего мемориала в ноябре 2018 года.

«Я на закладке камня давал обязательство, что приеду на открытие», — с гордостью сказал сегодня Евгений Степанович.

«Это мемориал на века. Для меня это не просто памятник, а память о моей семье. Отец — участник войны, мать — труженик тыла, брат дошел до Берлина. Цель была одна — Победа, и мы ее дождались», — сказал ветеран войны, коренной ржевитянин Борис Воробьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества. Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории.