Ржев, Тверская область, , 17:58 — REGNUM Торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоялось в Тверской области 30 июня. Мемориал открыл президент России Владимир Путину. В торжественной церемонии приняли участие президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, губернатор Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие почетные гости. Также главными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны: Иван Афанасьев, Борис Воробьев, Антонина Гордеева, Иван Кладкевич, Евгений Книга, Иван Овинников, Ашот Оганесов, Мария Потапов, Мария Сидорова, Арсений Сухопаров, Спартак Сычев, Иван Хвостенко, Николай Черных, Евгений Шелехов.

Губернатор Тверской области и ветераны Великой Отечественной войны Пресс-служба правительства Тверской области

Участники церемонии возложили цветы к подножию мемориала, затем состоялась минута молчания, после которой прозвучали гимны России и Белоруссии.

«Строительство монумента началось в 2019-м году и продлилось 1 год и 5 месяцев. За это время на насыпном 10-тиметровом кургане установлена скульптура Советского солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Это крупнейший памятник Советскому солдату, созданный в новейшей истории России. Ржевский мемориал станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодёжи», — отметил губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой Победы. Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек. Значение этой затяжной, кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики — тот самый окончательный решительный перелом в ходе всей второй мировой войны», — сказал в своём выступлении на открытии мемориала Владимир Путин.

Глава Российского государства подчеркнул, что Ржевский мемориал — это еще один символ общей памяти, преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя и освободителя. Президент также поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала, а также поисковиков, которые возвращают имена бойцов. Это движение активно развивается на тверской земле.

«Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаём им свой сыновий долг. Хочу выразить свою благодарность создателям этого грандиозного памятника — руководству России, Постоянному комитету Союзного государства. Признателен Правительству Тверской области, Российскому военно-историческому обществу, творческому коллективу, всем гражданам которые приняли посильное участие в строительстве этого памятника», — отметил Александр Лукашенко.

Иван Евгеньевич Кладкевич участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении с января по февраль 1943 года.

«Я горжусь открытием этого мемориала. Благодарен президенту страны и губернатору Тверской области, людям, которые вносили свои деньги на строительство этого памятника, строителям, которые его возводили», — подчеркнул Иван Евгеньевич.

В составе 129 отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев освобождал Спартак Андреевич Сычёв, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».

«Эта первая, полученная в боях под Ржевом медаль, для меня самая дорогая из всех. Ржевская битва имеет огромное значение в Великой Отечественной войне. И наше государство достойно оценило её значение», — сказал ветеран.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества. Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории. Рядом с мемориалом размещена площадка для поисковиков, которые ежегодно приезжают в Тверскую область со всей страны для проведения поисковых работ.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Здесь развернулась Ржевская битва. По оценкам института военной истории в битве участвовало 7 миллионов человек. Общие потери Красной Армии в боях на плацдарме составили свыше 2 миллионов человек. Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.