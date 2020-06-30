Салехард, 30 июня 2020, 17:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин отметил жителей Ямала почётными званиями. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено оператору по добыче нефти и газа АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Виктору Бульцевичу.
А также слесарю по ремонту технологических установок филиала «Газопромысловое управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург» Олегу Карпенко.