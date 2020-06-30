Москва, , 17:52 — REGNUM Примерно 200 тысяч из 7,3 миллионов официально трудоустроенных москвичей пока не вернулись к работе. Об этом 30 июня сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции Business FM.

«По нашим оценкам, всего около 200 тысяч из 7,3 миллионов работающих в городе Москве на сегодняшний момент не могут выполнять свои обязанности, выходить на работу из-за действующих ограничений», — заявил Ефимов.

Он также уточнил, что в целом экономика города вышла почти на 100% работоспособности. Практически все промышленные предприятия восстановили свою загрузку. Власти надеются, что до конца 2020 года к прежним объемам выручки и производства вернутся все предприятия Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июня в Москве постепенно снимают ограничения, ранее введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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