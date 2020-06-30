Москва, , 17:46 — REGNUM Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева считает, что завтра, первого июля, решится — принимает ли Россия поправки к Конституции Российской Федерации.

Также общественница отметила, что обращение президента с площадки Ржевского мемориала Советскому солдату символично.

«Этот мемориал создан на средства народных пожертвований. Он — дань памяти и уважения тем, кто ценою своих жизней остановил врага на пути в Москву в сложный начальный период Великой Отечественной войны. И это особенное место для поисковиков всей нашей страны — ежегодно добровольцы со всей России приезжают на места боёв подо Ржевом искать павших земляков в надежде восстановить их имена. То, что сказал президент, находит отклик в сердце и мыслях каждого гражданина. Мы и правда голосуем не просто за поправки, мы отдаем свой голос за наше будущее», — подчеркнула Елена Цунаева.

Также она обратила внимание на активность наблюдателей за ходом голосования.

«Голосование по поправкам не только выражение нашего ответственного отношения к ценностям нашего общества. Пятьсот тысяч человек принимают активное участие в процессе как наблюдатели. Завтра основной день голосования. День, когда мы можем решить принимаем ли мы поправки. День, когда голос каждого важен, голос каждого решает судьбу нашей страны», — отметила Елена Цунаева.