Архангельск, , 17:45 — REGNUM Северодвинск будет закрыт на въезд и выезд до 7 июля. Решение о продлении ограничительной меры были приняты сегодня на заседании оперативного штаба.

Как сообщили ИА REGNUM в штабе, на данный момент уровень заболеваемости COVID-19 в регионе составляет 508,59 на 100 тыс. населения. 87% от общего числа зарегистрированных случаев приходятся на Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Приморский район.

Коэффициент распространения инфекции в целом по области снизился до 0,94, а в Северодвинске — до 0,89. В Архангельске этот показатель сохраняется на уровне чуть выше единицы.

«Всё это позволяет начать рассматривать вопрос локального снятия ограничений, но только на тех территориях, где складывается благополучная эпидситуация и регистрируется небольшое число заболевших. В течение следующей недели будет проведен мониторинг положения дел с заболеваемостью в городах и районах области», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом, из них 33 — в областном центре, 32 — в Северодвинске.