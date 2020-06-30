Нижний Новгород, , 17:44 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июня в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ приняли участие 11,127 млн человек. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Максимальное число граждан уже проголосовали в Татарии — 1,804 млн человек, в Башкирии — 1,79 млн, в Нижегородской области — 1,16 млн (без учета показателей дистанционного электронного голосования).

По состоянию на 1 января 2020 года в округе зарегистрировано 22,803 млн избирателей. Таким образом, в округе уже выразили свое мнение по вопросу поправок в Основной закон страны более 48,79% от общего числа избирателей.

Максимальное число граждан, принявших участие в голосовании, зафиксировано в Татарии — более 61,3%, в Башкирии — 58,7%, в Саратовской области — 56,9%, в Мордовии — 56,6%, а также в Пензенской области — 55,9%. Минимальное число граждан проголосовало в Пермском крае — 34,3% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование продолжается с 25 июня. Завтра, 1 июля, последний день, когда жители России смогут принять участие в этом процессе. При этом завтра можно голосовать только на избирательных участках или по заранее поданному заявлению на дому.