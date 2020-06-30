Париж, , 17:43 — REGNUM Акция протеста медработников началась в Париже. Об этом 30 июня сообщает радиостанция France Info.

Участники манифестации вышли на улицы Парижа и ряда других городов Франции с требованием повысить заработную плату медработникам, увеличить план по набору персонала в медучреждения и прекратить сокращение койко-мест в больницах.

Колонна демонстрантов вышла на улицу Здоровья и движется по бульвару Монпарнас. Конечной точкой маршрута станет площадь Пьера Ларока, рядом с которой находится здание министерства здравоохранения Франции. Акция проходит мирно, безопасность обеспечивают множество полицейских и жандармов.

Кроме Парижа, акции медработников проходят в в Ренне, Монпелье, Лионе, Страсбурге, Тулузе и других городах Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста медработников, которая состоялась в Париже 16 июня. Участниками мероприятия стали около 18 тыс. человек.

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