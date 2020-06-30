Баку, , 17:41 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане составило 17 524 после того как за сутки оно было установлено еще у 556 человек, сообщает 30 июня оперативный штаб при правительстве страны.

При этом указано, что с начала пандемии умерли 213 пациентов с диагнозом COVID-19.

Излечившимися признаны 9715 человек, в больницах остаются 7596 пациентов.

Штаб отмечает, что всего в стране было проведено свыше 482 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта текущего года официально признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

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