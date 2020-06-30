Сургутский район, Югра, 30 июня 2020, 17:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин отметил жителей Югры государственными наградами. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён слесарь по ремонту автомобилей нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Алексей Матухно.
Звание «Заслуженный работник транспорта российской Федерации» присвоено водителю Сургутского управления технологического транспорта №3 ПАО «Сургутнефтегаз» Александр Буртовой.