Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за ураганного ветра пострадали пять автомобилей и четыре человека, которым понадобилась госпитализация. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным на 16:45 мск, пожарно-спасательные подразделения совершили 95 выездов на 73 угрозы падения или случившиеся падения деревьев, а также на 22 угрозы падения слабо закрепленных конструкций.

«Пострадали пять автомобилей, четыре человека после осмотра госпитализированы в лечебно-профилактические учреждения», — отметили в ведомстве.

Также из-за сильного шторма задержаны до 40 минут электропоезда на станции Новая деревня. Произошло отключение электроснабжения в Приморском районе в поселке Лахта.

Напомним, четыре человека пострадали в автомобиле на Институтском проспекте в Выборгском районе. На машину рухнуло большое дерево.

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