Псков, , 17:39 — REGNUM Комитет по здравоохранению Псковской области расторг договор с главным врачом Великолукской межрайонной больницы, на которую местные жители неоднократно жаловались губернатору. В больнице был зафиксирован очаг COVID-19. Об увольнении главврача 30 июня сообщил на своей странице в соцсети глава региона Михаил Ведерников.

Приказ о расторжении трудового договора подписала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Мария Гаращенко. Согласно тексту документа, с 30 июня прекращаются трудовые отношения с главным врачом больницы Еленой Никаноровой в связи с принятием уполномоченным собственником лицом решения о прекращении трудового договора. Никаноровой будет выплачена компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка за счет больницы.

Ранее сообщалось, что главврач не смогла объяснить судьбу 100 тысяч средств индивидуальной защиты, закупленных на бюджетные средства для врачей, лечащих COVID-19.

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«В настоящий̆ момент наш приоритет — максимально быстрое возвращение учреждения в нормальное рабочее русло. В этом помогут как псковские, так и московские врачи. Решение о новом руководителе будет принято с учетом мнения коллектива», — заявил губернатор Михаил Ведерников.

Отметим, город Великие Луки находится на втором месте среди городов Псковщины, где выявлено наибольшее число заболевших COVID-19 (570), на первом месте Псков (837). Как считают жители и как выяснилось в ходе проверки, в Великолукской МКБ, которая также имеет в своем ведении поликлинику, не были установлены правила посещения и общения пациентов с врачами, не соблюдалось строгое ношение СИЗ, были допущены многие другие массовые нарушения, в результате чего в больнице образовался очаг заболевания.

Добавим, по данным за прошедшие сутки, в Псковской области выявлено 76 новых носителей SARS-CoV-2, таким образом, общее число заболевших достигло 2833 человека. Еще 55 жителей выздоровели, общее число вылечившихся достигло 1015 человек. Количество летальных случаев не изменилось — 21.

Всего с начала пандемии в области проведено 44 365 исследований, в том числе 1262 за последние сутки.

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