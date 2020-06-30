Владимир, , 17:27 — REGNUM Во Владимире суд заключил под стражу начальника федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ВЮИ ФСИН) России Сергея Бабурина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Бабурин обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьёй «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, он «совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав граждан, охраняемых законом интересов общества и государства». При этом он пытался препятствовать следствию и оказывал давление на своих подчинённых и на курсантов.

О заключении Бабурина под стражу ходатайствовал следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Владимирской области. Обвиняемый заключен под стражу на один месяц и 21 сутки, до 15 августа 2020 года.