Шадринск, Курганская область, 30 июня 2020, 17:26 — REGNUM В администрации курганского города Шадринска выявлен очаг коронавирусной инфекции 30 июня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Отмечается. что всем контактным лицам вручены постановления о двухнедельном карантине. Они также сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.
В горадминистрации Шадринска проводится дезинфекция. Решается вопрос о переводе части сотрудников на дистанционный формат работы.
Шадринск является вторым по величине городом в Курганской области после Кургана с населением 75 тыс. человек.