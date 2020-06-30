Шадринск, Курганская область, , 17:26 — REGNUM В администрации курганского города Шадринска выявлен очаг коронавирусной инфекции 30 июня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Госпитализированы два сотрудника администрации Шадринска, у которых подтвердился диагноз «коронавирус». Оба они находились дома, ожидая результатов теста. Анализы ими были сданы тогда, когда они почувствовали признаки недомогания и заметили симптомы ОРВИ. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя нормально», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается. что всем контактным лицам вручены постановления о двухнедельном карантине. Они также сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.

В горадминистрации Шадринска проводится дезинфекция. Решается вопрос о переводе части сотрудников на дистанционный формат работы.

Шадринск является вторым по величине городом в Курганской области после Кургана с населением 75 тыс. человек.