Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM В Екатеринбурге отпустили из-под домашнего ареста бывших полицейских, которых обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Как передает интернет-газета Znak, трём обвиняемым установили запрет на определённые действия. По информации адвоката потерпевшей Алексея Бушмакова, суд принял такое решение из-за того, что все участники происшествия уже допрошены.

Инцидент произошёл в ночь на 18 августа 2019 года возле одной из саун города. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». После происшествия полицейские были уволены из структур свердловского главка МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии оправдали двоих экс-полицейских, осуждённых за изнасилование.

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