Кострома, 30 июня 2020, 17:09 — REGNUM Дата открытия детских садов в Костромской области остаётся неизвестной. Об этом со ссылкой на комментарий главного санитарного врача региона сообщает ОТРК «Русь». Возобновлять работу групп в полном объеме «в ближайшее время» власти не планируют.
При снятии ограничений власти Костромской области руководствуются рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором. Согласно документу, открытие детсадов возможно на последнем или третьем этапе снятия ограничений. При оценке готовности региона к освобождению от «коронавирусных» мер учитывают несколько параметров: коэффициент распространения инфекции, загруженность коечного фонда и охват населения тестированием.
На данный момент дошкольные учреждения региона работают в режиме дежурных групп. Такие группы создаются по заявкам родителей, у которых нет возможности оставить ребёнка на попечение родственников или организовать посменную работу с супругом или супругой. Из 37 тысяч детей, посещающих садики в обычное время, группы открыли только для 2600.
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