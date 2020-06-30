Кострома, , 17:09 — REGNUM Дата открытия детских садов в Костромской области остаётся неизвестной. Об этом со ссылкой на комментарий главного санитарного врача региона сообщает ОТРК «Русь». Возобновлять работу групп в полном объеме «в ближайшее время» власти не планируют.

Наталья Диева © ИА REGNUM

«Сейчас мы в рамках мониторинга наблюдаем, что бдительность людей немного теряется. Начали появляться граждане в общественных местах, в магазинах без масок. В общественном транспорте поступают сигналы о том, что граждане ездят без масок. Это всё негативно сказывается на распространении инфекционного заболевания. Если произойдет занос в большой коллектив с большой скученностью, тогда поражение будет кратно. Дети придут в семьи, и будет большое количество семейных очагов. Поэтому сейчас работают только дежурные группы», — заявил руководитель областного Роспотребнадзора Александр Кокоулин.

При снятии ограничений власти Костромской области руководствуются рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором. Согласно документу, открытие детсадов возможно на последнем или третьем этапе снятия ограничений. При оценке готовности региона к освобождению от «коронавирусных» мер учитывают несколько параметров: коэффициент распространения инфекции, загруженность коечного фонда и охват населения тестированием.

«По двум показателям мы выполняем и даже выходим на третий этап. Это по свободному коечному фонду и объему тестирования. По коэффициенту распространения инфекции мы, к сожалению, находимся на первом этапе», — сказал врач.

На данный момент дошкольные учреждения региона работают в режиме дежурных групп. Такие группы создаются по заявкам родителей, у которых нет возможности оставить ребёнка на попечение родственников или организовать посменную работу с супругом или супругой. Из 37 тысяч детей, посещающих садики в обычное время, группы открыли только для 2600.

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