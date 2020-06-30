Петрозаводск, , 17:18 — REGNUM В Республике Карелия после многочисленных просьб отпускников решили отменить обязательный 14-дневный карантин для приезжих из других регионов России. Однако он останется обязательным для тех, кто вернулся из другой страны. Об этом 30 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, Карелия стала одним из последних регионов страны, где оставался обязательный двухнедельных карантин для вернувшихся на малую родину и туристов.

«Решение об отмене мы приняли совместно с нашим Роспотребнадзором, после тщательного расследования каждого подтвержденного случая. Подчеркну, в 80% из них источник нам удалось установить. Так вот, в этом числе нет ни одного случая завоза инфекции туристами из других регионов. В большинстве — это все-таки межсемейные контакты, когда в гости приезжают родственники», — отметил Парфенчиков.

Он также указал, что это решение было принято из-за просьб местных жителей, ведь сейчас наступает пора отпусков, и обязательные 14 дней самоизоляции — это достаточно жесткие условия.

«Подчеркиваю: все прибывшие по-прежнему обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава: 8−800−201−06−57. Для лиц, прибывших из-за рубежа, требование о 14-дневном карантине сохраняется», — подчеркнул глава.

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Кроме того, жители других регионов, которые едут в Карелию в командировку, должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более чем за два дня до прибытия в республику.

«Еще одно изменение касается сотрудников магазинов, парикмахерских, кафе и ресторанов, гостиниц и фитнес-центров, которые постоянно носят очки по медпоказаниям: там, где невозможно установить напольные защитные перегородки, таким работникам лицевые экраны можно не носить», — указал Артур Парфенчиков.

Снимаются ограничения также для жителей республики с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет. При этом начало детской летней оздоровительной кампании в республике переносится на две недели — на 13 июля.

Параллельно с этим выпускникам разрешено не надевать маски на время сдачи ЕГЭ. Однако все остальные требования Роспотребнадзора, в том числе социальная дистанция при рассадке, масочный режим во время консультаций, остаются в силе. Также теперь в полном объеме начинают предоставлять услуги многофункциональные центры.

Напомним, на 30 июня в Карелии выявлено 1337 случаев коронавирусной инфекции, из них 43 — новые случаи за последние сутки, в том числе двое детей. С начала пандемии в республике выписано 599 человек, в том числе 30 — за сутки.

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