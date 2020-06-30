Новосибирск, , 17:03 — REGNUM Новосибирская область получила 19 новых машин скорой помощи для борьбы с коронавирусом. Их направят в районные больницы и на станцию скорой помощи Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Реанимобили куплены на средства федерального бюджета.

«Новые автомобили — большая помощь и поддержка со стороны федеральных властей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, — отметила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. — В этом году мы ещё ожидаем новые автомобили, в том числе — по национальному проекту».

В реанимобилях есть аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, пульсоксиметры, следящая аппаратура и запас кислорода.

Отметим, что только в Новосибирске в сутки дежурят более 150 бригад скорой. Средняя загрузка на бригады, работающие с коронавирусом, составляет 14−15 вызовов в сутки.

Парк машин скорой помощи в Новосибирской области составляет более 350 автомобилей.

Напомним, правительство РФ выделило 67 регионам более 5 миллиардов рублей из резервного фонда на покупку машин скорой помощи.