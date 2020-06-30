Новосибирск, 30 июня 2020, 17:03 — REGNUM Новосибирская область получила 19 новых машин скорой помощи для борьбы с коронавирусом. Их направят в районные больницы и на станцию скорой помощи Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Реанимобили куплены на средства федерального бюджета.
«Новые автомобили — большая помощь и поддержка со стороны федеральных властей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, — отметила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. — В этом году мы ещё ожидаем новые автомобили, в том числе — по национальному проекту».
В реанимобилях есть аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, пульсоксиметры, следящая аппаратура и запас кислорода.
Отметим, что только в Новосибирске в сутки дежурят более 150 бригад скорой. Средняя загрузка на бригады, работающие с коронавирусом, составляет 14−15 вызовов в сутки.
Парк машин скорой помощи в Новосибирской области составляет более 350 автомобилей.
Напомним, правительство РФ выделило 67 регионам более 5 миллиардов рублей из резервного фонда на покупку машин скорой помощи.