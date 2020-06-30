Рязань, 30 июня 2020, 17:01 — REGNUM Семь реанимобилей приобретены для службы скорой медицинской помощи Рязанской области. Общая стоимость машин 29,540 млн рублей, сообщили 30 июня в пресс-службе регионального минздрава.
Новые Ford Transit прибыли на территорию Центральной подстанции. Два реанимобиля предназначены для Рязанской городской станции скорой медпомощи, остальные передадут в районы.
Покупка современных специализированных машин профинансировано из федерального бюджета в рамках четырёхстороннего договора между Минпромторгом РФ, заводом-изготовителем, правительством Рязанской области и городской станцией скорой медпомощи.