Рязань, , 17:01 — REGNUM Семь реанимобилей приобретены для службы скорой медицинской помощи Рязанской области. Общая стоимость машин 29,540 млн рублей, сообщили 30 июня в пресс-службе регионального минздрава.

Новые Ford Transit прибыли на территорию Центральной подстанции. Два реанимобиля предназначены для Рязанской городской станции скорой медпомощи, остальные передадут в районы.

«Это новые современные машины. Они оборудованы аппаратом ИВЛ, имеется дефибриллятор-монитор, электрокардиограф, кислородный редуктор-ингалятор и другая аппаратура, необходимая для оказания оперативной помощи пациентам», — рассказал главный врач станции скорой медпомощи Игорь Задоя.

Покупка современных специализированных машин профинансировано из федерального бюджета в рамках четырёхстороннего договора между Минпромторгом РФ, заводом-изготовителем, правительством Рязанской области и городской станцией скорой медпомощи.