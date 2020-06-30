Москва, 30 июня 2020, 17:00 — REGNUM Июнь 2020 года в Москве стал самым влажным за последние 70 лет. Об этом 30 июня сообщил центр погоды «Фобос».
Синоптики отметили, что дождей в июне было очень много. «Месяц принес 159 миллиметров влаги, что составляет более двух месячных норм (212%)», — говорится в сообщении. Уточняется также, что этот показатель самый высокий для июня за последние 70 лет.
Июнь также был очень теплым — среднемесячная температура воздуха составит 18,9 градуса. Это на 2,3 градуса выше климатической нормы. Только в пять дней месяца температура воздуха соответствовала норме, в остальные дни она была либо ниже (минимум — восемь градусов тепла), либо выше (максимум — 31,4 градуса) обычных значений.