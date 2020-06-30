Москва, , 17:00 — REGNUM Июнь 2020 года в Москве стал самым влажным за последние 70 лет. Об этом 30 июня сообщил центр погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что дождей в июне было очень много. «Месяц принес 159 миллиметров влаги, что составляет более двух месячных норм (212%)», — говорится в сообщении. Уточняется также, что этот показатель самый высокий для июня за последние 70 лет.

«В течение месяца пять раз отмечались сильные дожди (13 мм и более), при этом 13 и 18 июня суточное количество осадков (21 и 41 мм соответственно) превысило рекордные максимумы, а 21 июня с результатом 29 мм был повторен рекорд 2005 года», — добавили в «Фобосе».

Июнь также был очень теплым — среднемесячная температура воздуха составит 18,9 градуса. Это на 2,3 градуса выше климатической нормы. Только в пять дней месяца температура воздуха соответствовала норме, в остальные дни она была либо ниже (минимум — восемь градусов тепла), либо выше (максимум — 31,4 градуса) обычных значений.

«С таким показателем июнь-2020 займет четвертое место среди самых теплых июней в XXI веке и уступит при этом июням 2011, 2013 и 2019 годов», — заключили синоптики.