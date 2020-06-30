Москва, , 16:58 — REGNUM В рамках первого Всероссийского студенческого онлайн-выпускного состоялось вручение дипломов лучшим выпускникам 2020 года, участникам проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года 27 июня запустил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Во вторник, 30 июня в офисе платформы «Россия — страна возможностей» благодарственные письма, дипломы и подарки выпускники получили из рук генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Лубкова и проректора по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаила Осадчего.

«Поздравляю с окончанием ваших университетов, вузов, академий, альма-матер, с новой страницей в жизни! Сегодня вы не просто получаете диплом, и диплом с отличием. Вы получаете билет во взрослую жизнь, признание молодого специалиста, готового заявить о себе, предложить свой взгляд на мир и менять его. Я желаю, чтобы вы не останавливались в развитии, шли вперед. Теперь вашим научным руководителем будет сама жизнь — возьмите ответственность за нее на себя. Дальше сами. Вы в начале пути — все двери открыты, все пути перед вами. Не упускайте возможности, которые дают молодость и наша страна!», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В торжественной обстановке дипломы и благодарственные письма получили:

Анастасия Горбушина — выпускница факультета педагогики и психологии МПГУ, отличница, руководитель добровольческого центра в университете, участница акции #МыВместе, организатор фестиваля «Московская студенческая весна», участница конкурса «Доброволец России — 2020»;

Антон Слепцов — выпускник Московского политехнического университета, завоевавший гран-при Московской студенческой весны 2019 года, лауреат Всероссийского фестиваля «Российская Студенческая Весна»;

Фам Тхи Ча — выпускница филологического факультета Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, волонтер-посол русского языка, лауреат Российской национальной премии «Студент года» 2019 среди образовательных организаций в номинации «Иностранный студент года»;

Илья Фаткулин — выпускник Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС), победитель второго сезона Кубка по менеджменту «Управляй!» (2019 г.), создатель клуба карьерного Клуба LeaderUp, участник программы «Наставничество».

Торжественное вручение дипломов завершает серию мероприятий первого Всероссийского студенческого онлайн-выпускного. Основное праздничное событие российских студентов — онлайн-концерт — состоялся в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице АНО «Россия — страна возможностей» в субботу, 27 июня. Он собрал более 10 миллионов просмотров.

Главными звездами концерта стали сами выпускники из разных уголков станы — от Сахалина до Крыма. Они представили творческие номера, рассказали про свои местные традиции выпускного, приняли участие в викторинах и розыгрышах подарков.

Ведущими мероприятия были российский комедийный актер кино и телевидения, телеведущий Тимур Батрутдинов, руководитель команды КВН «Михаил Дудиков», призер фестиваля «Российская студенческая весна» Александр Шахназарян и участница проекта «Студия СОЮЗ» на «ТНТ», эксперт проектов платформы «Россия — страна возможностей» Елена Гущина.

Музыкальным хедлайнером стала группа IOWA. Поздравили выпускников музыкант Кирилл Даревский, блогеры София Броян, Шевги, MIA BOYKA и многие другие.

С обращениями к выпускникам выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова иминистр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

В прямом эфире на перед выпускниками выступили вице-президент ПАО «Сбербанк», директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова, заместитель генерального директора АО «Федеральная пассажирская компания», крупнейшей компании-работодателя, Екатерина Скороходова и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках онлайн-выпускного также 216 ректоров вузов записали обращения к студентам, среди них — ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова В. Гришин, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана А. Александров, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова П. Глыбочко и многие другие. Обращения ректоров посмотрели более 3 млн человек.

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий провел онлайн-лекцию, в которой рассказал о вызовах в жизни человечества и об интересных задачах, которые предстоит решать будущему поколению. Ее посмотрели более 2 млн человек из всех регионов России.

Одним из ярких мероприятий онлайн-выпускного стала интеллектуальная игра, она собрала 305 команд, более 1500 студентов. За игрой следили 1,5 млн человек. Победила во всероссийском онлайн-квизе команда из Орловского госуниверситета «Уважаемые знатоки».

Воспоминаниями о студенческих годах и эмоциями студенты делились в хештег-челлендже в соцсети Likee. Видео студентов собрали более 4,5 миллионов просмотров.

Как сообщало ИА РЕ, для выпускников был запущен информационный портал дайджест.времякарьеры.рф. На нем размещена подборка более 100 000 стажировок и вакансий для тех, у кого мало или совсем нет опыта работы. А на сайте rsv.ru опубликована серия материалов с наставлениями и карьерными советами крупных работодателей.

Организаторами Всероссийского студенческого онлайн-выпускного выступили Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский Союз ректоров.