Челябинск, , 16:52 — REGNUM В Челябинской области с 6 июля возобновят работу детские лагеря. Об этом написал в инстаграм губернатор Алексей Текслер.

«Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», — отметил чиновник.

Он добавил, что при этом безопасность всех детей должна быть максимальной. Подготовка идёт полным ходом. Лагеря проходят приёмку, а сотрудников тестируют на коронавирус.

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Текслер констатировал, что открытия лагерей челябинцы ждут с нетерпением. И пообещал сделать всё для того, чтобы юные южноуральцы хорошо отдохнули.