Черкесск, , 16:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отпала необходимость в одном из госпиталей, созданных специально для пациентов с COVID-19. Он был открыт на базе Республиканской инфекционной клинической больницы и центра по профилактике и борьбе со СПИДом в самом начале пандемии коронавируса и принял первых пациентов.

По решению минздрава республики, в связи с улучшением ситуации в регионе, госпиталь на 30 коек был закрыт. Торжественный перевод его в резерв состоялся сегодня, 30 июня, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Как отметили в минздраве, число госпитализированных в Карачаево-Черкесии за последние дни снизилось на 25%, не понадобился даже находившийся все это время в резерве госпиталь, созданный на базе Усть-Джегутинский райбольницы.

Напомним, в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии пока остается сложной. Ежедневное число новых подтвержденных случаев заражения составляет порядка 70. Общая численность лиц с диагнозом COVID-19 составила, по данным федерального оперативного штаба на 30 июня, 3520 человек. Выздоровели за все время 1452 пациента, скончались — 12.

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