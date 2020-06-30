Новоуральск, Свердловская область, , 16:54 — REGNUM 42 сотрудника Уральского электрохимического комбината (Новоуральск, Свердловская область) заразились коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как передает портал «Е1», на предприятии соблюдали все меры санитарной безопасности, однако избежать заражения не удалось. Только на одной из промплощадок вирус выявили у 30 человек.

На комбинате уточнили, что новая коронавирусная инфекция часто протекает бессимптомно, что усложняет защиту других людей от заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 12 792 случая заражения коронавирусом.

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