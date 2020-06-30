Женева, Швейцария, , 16:45 — REGNUM Европа занимает первое место в мире по потреблению алкоголя, сообщает доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованный 30 июня.

В исследовании под названием «Формирование цен на алкогольную продукцию в Европейском регионе», представленном Европейским офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, рассматривается взаимосвязь ценовой политики и масштабов употребления алкоголя в странах Европейского региона, включая Россию.

«Алкоголь является одной из главных причин утраты здоровья, инвалидности и преждевременной смерти в регионе, занимающем первое место в мире по потреблению алкоголя. Эта нагрузка, прежде всего, ложится на людей трудоспособного возраста», — указано в докладе.

В частности, алкоголь признан причиной 25% смертей жителей Европы в возрасте от 25 до 29 лет и объявлен главным фактором риска для европейцев в возрасте от 15 до 49 лет.

«Алкоголь создает дополнительную финансовую нагрузку на общество, а последствия его употребления, ложащиеся на системы здравоохранения, правопорядка и правосудия значительно превышают выгоду от налогов на торговлю алкогольной продукцией», — подчеркивается в тексте документа.

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