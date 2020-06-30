Рига, , 16:44 — REGNUM Минздрав Латвии попросит правительство страны отменить обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте, а также смягчить требования по числу людей в отношение массовых мероприятий. Об этом 30 июня заявила министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле в интервью журналистам программы 900 секунд телеканала ТВ3.

«Тесты выявляют коронавирус лишь в 0,8% случаев. Поэтому использование респираторов в общественном транспорте может происходить на добровольной основе», — сказала Винкеле.

Одновременно министр подчеркнула, что защитные меры, в случае ухудшения ситуации, могут быть снова введены. Пока же министерство готово разрешить с 1 августа проводить мероприятия с участием до 3000 человек на свежем воздухе и до 1000 в закрытых помещениях, при том условии, что организаторы обеспечат отсутствие столпотворения на входе и выходе.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 9 июня в Латвии из-за пандемии действовал режим чрезвычайной ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.