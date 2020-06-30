Москва, , 16:42 — REGNUM Политтехнолог Алена Август прокомментировала для ИА REGNUM результаты экзитпол и телефонных опросов накануне финального дня голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

«Меня и удивляет и в чем-то радует совпадение результатов экзитпол ВЦИОМ и ФОМ, потому что довольно часто эти цифры спорят друг с другом, а здесь они практически «бьются». Это может говорить только о том, что они близки к истине. Почему «близки»? Потому что истину сейчас найти в социологии очень сложно. Если раньше мы говорили о «социально одобряемых» ответах, то теперь вариантов этих «социально одобряемых» ответов очень много. Кто-то, не может, идя на со своими друзьями или знакомыми, сказать, что он «против Путина», а кто-то, идя со своими соседями, сказать, что он «за Путина». Поэтому очень сложно собрать картину реальных мнений. Люди иногда исхитряются врать самим себе, а уж интервьюерам — там более», — рассказала Алена Август в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Что же касается опросов «Голоса», или опроса группы Сергея Белановского, здесь следует отметить, что они: а) — не совпадают по своей картине, сколько бы не говорили, что у оппозиции есть какая-то центральная линия, б) — статистика — вещь неумолимая, чем больше ты опросил, тем больше ты можешь этому верить, потому что у тебя меньше погрешность. Но группой Сергея Беланосвкого опрошено, если я не ошибаюсь, меньше тысячи человек, у «Голоса» тоже очень небольшие выборки. И, конечно, все эти опросы очень сложно сравнивать, как сложно сравнивать настоящее и поддельное золото. Поэтому верить таким опросам, как опрос «Голоса» или группы Сергея Белановского. Да, там есть отдельные интересные мнения в фокус-группах, но в общестститстической картине они незначительны», — продолжила эксперт.

Напомним, по сообщениям СМИ, группа социолога Сергея Белановского провела телефонный опрос, который показал, что в поддержку конституционных поправок проголосовали 28% россиян, против — 32%, затруднились с ответом — 25%, а 15% не собираются участвовать в голосовании.

«И, как правило, опросы прооппозиционных ресурсов характеризуются еще и тем, что люди, как правило, «кучкуются» по интересам, и тогда их опросы не показывают реального спектра мнений», — завершила свой комментарий Алена Август.