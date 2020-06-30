Пермь, , 16:40 — REGNUM В Пермском крае режим безопасного поведения продлён до 14 июля. Такое решение принял краевой оперштаб.

Ограничения касаются культурно-массовых мероприятий, фитнеса, деятельности бассейнов, физкультурно-оздоровительных центров, фудкортов в разных торговых центрах и т.д. А гражданам из групп риска рекомендовано не покидать дома до тех пор, пока режим полностью не будет снят.

Врио губернатора края Дмитрий Махонин отмечает, что вирус в любом случае останется. По его словам, задача сейчас заключается в том, чтобы подготовить систему здравоохранения и обеспечить постоянный резерв для пациентов с COVID-19.