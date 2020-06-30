Рига, , 16:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Латвии выявили один случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 30 июня сообщили в Центре по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По последним данным, в течение 24 часов медики провели 2060 тестов, общее количество обследованных превысило 150 830. В стационаре по-прежнему находятся семь пациентов, у одного из них болезнь протекает в тяжёлой форме.

Всего в стране от COVID-19 скончались 30 человек, общее число выявленных зараженных составляет 1118.

Как передавало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Латвии, который длился почти три месяца из-за пандемии коронавируса, завершился 10 июня.