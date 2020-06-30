Анапа, Краснодарский край, , 16:31 — REGNUM Восьмилетний мальчик погиб на пляже в районе станицы Благовещенской Анапы Краснодарского края. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР 30 июня.

Как установлено, 29 июня супруги с тремя маленькими детьми приехали на отдых в Анапу. По версии следствия, рано утром 30 июня 2020 года дети играли на песчаном пляже Восьмилетний мальчик залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом, в этот момент на ребёнка обрушился песок. Брат позвал родителей, которые извлекли из-под завала сына, и вызвали скорую. Несмотря на оказанную медицинскую помощь малолетний скончался.

В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных действий.