Салехард, , 16:30 — REGNUM В Салехарде в июле стартует внедрение интеллектуальной системы «умных» пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Ямала.

«Умный» пешеходный переход Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Новая система идентифицирует пешехода и транспортное средство, которые приближаются к переходу. Моментально активизируется информационное табло «Пешеход» и прожекторы освещают «зебру». Кроме того, процесс перехода пешехода через проезжую часть будет автоматически записываться и храниться в системе.

К 1 сентября в городе обновят таким образом 30 наиболее опасных нерегулируемых пешеходных переходов. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».