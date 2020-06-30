Москва, , 16:29 — REGNUM Началась продажа билетов на прямые пассажирские поезда из Москвы в Севастополь и Евпаторию, сообщает 30 июня пресс-служба компании «Грандсервисэкспресс» (ГСЭ), оператора Крымского направления.

Продажа билетов стартовала 30 июня, можно купить билеты на поезда, начинающие курсировать с середины июля 2020 года.

«Тридцатого июня… стартуют продажи билетов на новые направления в Крым. Поезда «Таврия» с середины июля отправятся из Москвы в Севастополь и Евпаторию, также увеличивается частота курсирования поездов из Екатеринбурга и обратно. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны», — указано в сообщении.

В частности, поезд №191/192 Москва — Севастополь начнет курсировать с 14 июля каждые двое суток. Время пути составит около 36 часов. В составе поезда имеются купейные, плацкартные и СВ вагоны.

Поезд №173/174 Москва — Евпатория будет отправляться с 15 июля также каждые двое суток. Длительность поездки — около 35 часов.

Кроме того, с 18 июля начнут курсировать поезда № 75/76 Симферополь — Екатеринбург и № 141/142 Екатеринбург — Симферополь.

Чуть позднее появятся поезда направления Санкт-Петербург — Евпатория.

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