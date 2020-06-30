Красноярск, , 16:24 — REGNUM Продолжается общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Как сообщили ИА REGNUM в Общественной палате Красноярского края, в регионе в течение шести дней УИК работали в разных формах, в том числе это придомовое и надомное голосование.

Жительница Красноярска, находящаяся на самоизоляции, получила возможность проголосовать по поправкам к Конституции РФ Наблюдатели от ОП

Выезд для голосования к жительнице Красноярска, находящейся на самоизоляции Наблюдатели от ОП

Члены участковых избирательных комиссий вместе с наблюдателями ежедневно выезжают к гражданам, пожелавшим проголосовать на дому, в том числе находящимся на самоизоляции.

Один из таких выездов состоялся 30 июня. Заявление о предоставлении возможности проголосовать на дому подала жительница Ленинского района Красноярска, находящаяся на самоизоляции.

УИК обратилась в краевое управление Роспотребнадзора о выдаче рекомендаций по организации и проведению голосования. Затем заявительницу внесли в график выездных голосований.

Голосование прошло с соблюдением всех санитарных норм, а также в соответствии со всеми принципами проведения голосования в присутствии наблюдателя от Общественной палаты Красноярского края.

Напомним, учитывая сложившуюся на сегодняшний день эпидситуацию, в ходе подготовки к проведению голосования по поправкам к Конституции РФ ЦИК России предприняла необходимые меры защиты всех участников голосования и членов избирательных комиссий. Все желающие могли сделать свой выбор в более широкий временной промежуток — с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно было как на избирательном участке, так и вне помещения для голосования, в том числе на дому, а до 30 июня и на придомовой территории.