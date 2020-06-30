Йошкар-Ола, , 16:24 — REGNUM Из резервного фонда правительства Марий Эл выделено 17,3 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев.

В частности, 14,3 млн рублей направят на создание запаса СИЗов до 30 сентября для обеспечения безопасности медиков, работающих с пациентами с подтвержденным заражением коронавирусом. Ещё 3 млн рублей будут направлены на проведение тестов для выявления коронавирусной инфекции на базе лаборатории Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе по инициативе главы республики был создан Фонд социально-экономического развития региона, который занимается реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов. Формирование имущества фонда будет происходить на основе добровольных взносов и пожертвований, «а также иных не запрещенных законом поступлений». В конце мая на средства Фонда в республику поступила партия защитных медицинских костюмов в объеме 4,5 тыс. единиц. В Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД поставлено 2,5 тыс. наборов для проведения исследования на SARS-CoV-2.