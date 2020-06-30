Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM В Свердловской области откроют все детские сады в режиме неполной загрузки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

«Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%», — написал чиновник.

Указ уже подписан губернатором. Теперь по всему региону увеличат количество дежурных групп в дошкольных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона разрешил работу кафе и ресторанов в Екатеринбурге в формате летних веранд.

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