Екатеринбург, 30 июня 2020, 16:13 — REGNUM В Свердловской области откроют все детские сады в режиме неполной загрузки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
«Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%», — написал чиновник.
Указ уже подписан губернатором. Теперь по всему региону увеличат количество дежурных групп в дошкольных учреждениях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона разрешил работу кафе и ресторанов в Екатеринбурге в формате летних веранд.
Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области выявили ещё 197 носителей коронавируса