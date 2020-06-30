Стокгольм, , 16:07 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 23 человека. Такие данные 30 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 30 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 333 человека. Их число увеличилось на 23 человека за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 68 451 человек. За сутки было выявлено 784 новых случая заражения.

По состоянию на 30 июня 2 429 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.