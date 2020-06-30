Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Спасатели Санкт-Петербурге с начала шторма уже 70 раз выезжали на вызовы из-за падения или угрозы падения деревьев и шатких конструкций. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как отметили в ведомстве, с 15:00 в городе на Неве фиксируется усиление ветра до 15−17 м/с. За первый час ненастья было зарегистрировано 29 выездов пожарно-спасательных подразделений, в том числе на 21 угрозу падения и ли состоявшееся падение деревьев, на восемь угроз падения слабо закрепленных конструкций. Пострадали три автомобиля.

Затем ситуация резко ухудшилась — шторм накрыл почти весь город.

«По состоянию на 16:00 часов пожарно-спасательные подразделения по Санкт-Петербургу совершили 70 выездов (50 угроза падения (падение деревьев), 20 угроза падения слабо закрепленных конструкций.). Пострадали пять автомобилей», — подвели промежуточный итог в ведомстве.

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