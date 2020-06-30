Брянск, , 16:04 — REGNUM По подозрению в даче взятки должностному лицу в крупном размере задержан директор одной из строительных организаций Брянской области. Предпринимателю вменяют подкуп чиновников регионального управления капитального строительства, сообщили 30 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По версии следствия, глава коммерческой организации в период с августа 2018 года по декабрь 2019 года перевёл на банковскую карту 195 тысяч рублей. Деньги предназначались заместителю директора ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» и его подчинённому — заместителю начальника отдела учреждения за общее покровительство стройфирмы и беспрепятственную приёмку выполненных по муниципальному контракту работ.

Коммерсанту предъявлено обвинение в даче взятки. Расследование уголовного дела продолжается.

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